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8 hdp'li vekil için zorla getirme kararı

8 HDP'Lİ VEKİL İÇİN ZORLA GETİRME KARARI

KCK ana davasında yargılanan 8 HDP'li vekil için zorla getirme kararı çıkarıldı.

Tarih : 05 Eylül 2016, 12:50
Puan Ver : 8 Hdp'li Vekil İçin Zorla Getirme Kararı(8/10)6


KCK ana davasında yargılanan ve dosyaları ayrılan 8 HDP milletvekili için duruşmaya zorla getirme kararı çıkarıldı. Milletvekilleri arasında Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım Besime Konca, Çağlar Demirel, Dirayet Taşçı, Alican Ünlü ve Nadir Yıldırım bulunuyor.








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