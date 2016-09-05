KCK ana davasında yargılanan 8 HDP'li vekil için zorla getirme kararı çıkarıldı.



KCK ana davasında yargılanan ve dosyaları ayrılan 8 HDP milletvekili için duruşmaya zorla getirme kararı çıkarıldı. Milletvekilleri arasında Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım Besime Konca, Çağlar Demirel, Dirayet Taşçı, Alican Ünlü ve Nadir Yıldırım bulunuyor.