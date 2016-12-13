8 HDP'Lİ VEKİL İÇİN FLAŞ KARAR
Haklarında çıkarılan mahkemeye zorla getirilme kararı 10 Kasım'da kaldırılan 1i tutuklu 8 HDP'li milletvekili için karar verildi.
Yargılandıkları KCK ana davasında daha önce haklarında çıkarılan mahkemeye zorla getirilme kararı 10 Kasım'da kaldırılan 1i tutuklu 8 HDP'li milletvekili için zorla mahkemeye getirilme kararı çıkarıldı.
kaynak:sözcü
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