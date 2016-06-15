

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının, 8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK hedeflerine düzenlediği hava harekatında 19 teröristin öldüğü belirlendi.







Türk savaş uçakları 8 Haziran günü, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Sihath-Haftanin bölgelerine düzenlediği hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefi vurmuştu.







Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 Haziran'da Irak'ın kuzeyinde Kandil ve Haftanin bölgelerinde icra edilen hava harekatı sonucunda, alınan son bilgilere ve yapılan tespitlere göre 19 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır" denildi.