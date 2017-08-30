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8 günlük bebeği çöp konteynerine bırakan anneyi, bebek bezi yakalattı

8 GÜNLÜK BEBEĞİ ÇÖP KONTEYNERİNE BIRAKAN ANNEYİ, BEBEK BEZİ YAKALATTI

Denizli'de, çöp konteynerinde ölü bulunan 8 günlük erkek bebeğin üzerindeki bebek bezinden yola çıkan jandarma ekipleri, 36 yaşındaki annesi E.E.'yi yakaladı.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : 8 Günlük Bebeği Çöp Konteynerine Bırakan Anneyi, Bebek Bezi Yakalattı(7/10)3

Denizli'nin Honaz ilçesinde, çöp konteynerinde ölü bulunan 8 günlük erkek bebeğin annesi kaçamadı.



BEBEĞİN CESEDİ ÇÖPTE BULUNDU



Geçen 26 Ağustos'ta Kaklık Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulan bir vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.



BEBEK ÖLMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ



Buradaki otopsi sonucu bebeğin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma başlatan jandarma, bebeğini çöp konteynerine atan annenin bulunması için çalışma başlattı.



BEBEK BEZİ, ANNEYİ YAKALATTI



Honaz Jandarma Karakolu ekipleri, cesedin üzerindeki bebek bezinden yola çıkarak anneye ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, Kaklık Mahallesi'ndeki marketlerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



HAMİLE OLDUĞUNU ÇEVRESİNDEN GİZLEMİŞ



Görüntülerde bir marketten bebek bezi alan 2 çocuk annesi E.E., şüpheli olarak gözaltına alındı. Dul olan E.E.'nin, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve hamile olduğunu çevresinden gizlediğini söylediği öğrenildi.



BEBEĞİN ÜZERİNE YANLIŞLIKLA YATIP ÖLDÜRMÜŞ



E.E., evde tek başına doğum yaparak dünyaya getirdiği bebeğinin 8 günlükken yanlışlıkla üzerine yatması sonucu öldüğünü, korkup çöpe attığını söyledi. E.E.'nin bebeğin babasının kim olduğunu ise ifadesinde söylemediği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adilyeye sevk edilen E.E., tutuklandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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