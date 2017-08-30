Denizli'nin Honaz ilçesinde, çöp konteynerinde ölü bulunan 8 günlük erkek bebeğin annesi kaçamadı.

BEBEĞİN CESEDİ ÇÖPTE BULUNDU

Geçen 26 Ağustos'ta Kaklık Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulan bir vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

BEBEK ÖLMEDİ, ÖLDÜRÜLDÜ

Buradaki otopsi sonucu bebeğin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma başlatan jandarma, bebeğini çöp konteynerine atan annenin bulunması için çalışma başlattı.

BEBEK BEZİ, ANNEYİ YAKALATTI

Honaz Jandarma Karakolu ekipleri, cesedin üzerindeki bebek bezinden yola çıkarak anneye ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, Kaklık Mahallesi'ndeki marketlerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

HAMİLE OLDUĞUNU ÇEVRESİNDEN GİZLEMİŞ

Görüntülerde bir marketten bebek bezi alan 2 çocuk annesi E.E., şüpheli olarak gözaltına alındı. Dul olan E.E.'nin, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve hamile olduğunu çevresinden gizlediğini söylediği öğrenildi.

BEBEĞİN ÜZERİNE YANLIŞLIKLA YATIP ÖLDÜRMÜŞ

E.E., evde tek başına doğum yaparak dünyaya getirdiği bebeğinin 8 günlükken yanlışlıkla üzerine yatması sonucu öldüğünü, korkup çöpe attığını söyledi. E.E.'nin bebeğin babasının kim olduğunu ise ifadesinde söylemediği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adilyeye sevk edilen E.E., tutuklandı.

Kaynak: haberinburada