Beyaz Saray Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklama 8 gün önce gerçekleşen telefondan sonra yapılan açıklamaya benzer biçimde kısa ve ayrıntısız tutuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada iki liderin ABD ile Türkiye arasında işbirliğini arttırmak için sürdürülen çabalara desteği yineledikleri kaydedildi. Beyaz Saray açıklaması iki lider arasında 8 gün önce gerçekleşen telefondan sonra yapılan açıklamaya benzer biçimde kısa ve ayrıntısız tutuldu.

MASADAKİ KONULAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde, iki liderin, NATO müttefiki olarak ortak çıkarların gelişimi ve ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına ülkeler arasındaki iş birliğini artırma noktasında desteklerini belirttiği açıklandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı hatırlatıldı.

Görüşmede "bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile ABD arasındaki stratejik müttefikliğin" ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, NATO ortağı olarak ortak çıkarların gelişimi ve ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına ülkeler arasındaki iş birliğini artırma noktasında desteklerini belirtti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: haberinburada