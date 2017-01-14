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8 günde 3 kritik maç

8 GÜNDE 3 KRİTİK MAÇ

Galatasaray, ligin ikinci yarısına Konya deplasmanında başlıyor. Salı günü kritik kupa sınavı için Elazığ'a gidecek Cimbom, ardından Karabükspor ile kozlarını paylaşıyor

Tarih : 14 Ocak 2017, 12:44
Puan Ver : 8 Günde 3 Kritik Maç(9/10)6


Galatasaray lig ve kupada 8 gün içinde 3 kritik deplasmana çıkacak. Bugün Konyaspor'un konuğu olacak sarı-kırmızılılar maçtan sonra gece İstanbul'a dönecek ve hemen kupa mesaisine başlayacak. Cimbom Salı günü Elazığ'da oynayacağı kupa maçından sonra da cumartesi günü Karabük'te zorlu bir mücadeleye çıkacak. Ligde Konya ve Karabük'ten alacağı sonuçlara göre sarıkırmızılıların liderliğe yükselme ihtimali de var 3. sıradan 5.'liğe gerileme ihtimali de... Kupada 4 maçta 7 puan kaybeden Riekerink'in talebeleri grubunda ilk 2 iddiası için Elazığ'da kazanmak zorunda.



4 parmakla kalede!

Antalya'da sol el serçe parmağı kırılan Muslera için ABD'den 4 parmaklı özel eldiven sipariş edildi. Eline atel takılarak idmanlarda denenen Uruguaylı kaleci Riekerink'e de oynamak istediğini söyledi. Konya kafilesine dahil edilen Muslera bugün 11'de sahaya çıkacak.



Arabasını büyüttü

Geçen hafta İstanbul'daki kar yağışında trafikte sıkıntı yaşayan Muslera, çareyi arabasını değiştirmekte buldu. Uruguaylı kaleci, daha büyük bir araba aldı.



Konya'da 7 eksik

Galatasaray'da kart cezalısı Yasin Öztekin, Bruma ve Chedjou, bugün Konyaspor maçında görev yapamayacak. Tedavisi tamamlanan ancak henüz hazır durumda olmayan Tolga da forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Cavanda ile kaleciler Cenk ve Eray İşcan da kadroda yok. Sarıkırmızılı ekipte ayrıca Sneijder ve De Jong sarı kart sınırında.



 



kaynak:sabah








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