İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

8 gün önce imzayı atan Cassano'dan şoke eden hareket

8 GÜN ÖNCE İMZAYI ATAN CASSANO'DAN ŞOKE EDEN HAREKET

Kariyerinde sayısız kupa bulunan Antonio Cassano, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya imza attıktan 8 gün sonra futbolu bıraktığını açıkladı. Daha sonra da pişman olan Cassano, futbola geri döndü.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : 8 Gün Önce İmzayı Atan Cassano'dan Şoke Eden Hareket(6/10)2

Kariyerinde Bari, Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria ve Real Madrid gibi dev takımlarda forma giyen Antonio Cassano, futbolu bıraktı.

İMZAYI ATTI, 8 GÜN SONRA FUTBOLU BIRAKTI

Serbest oyuncu statüsünde olan ve 8 gün önce Serie A ekibi Hellas Verona'ya imza atan 34 yaşındaki golcü futbolu bıraktığını açıkladı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun bu kararı ailevi nedenlerden dolayı aldığı bildirildi.

İtalyan basını, "Futboldaki en garip emeklilik kararlarından biri" yorumunu yaptı.

İtalya Milli Takımı kariyerinde 10 kez ağları havalandıran Cassano, geçen sezonun ortasında Sampdoria'dan ayrılmıştı.

KARARINDAN VAZGEÇTİ

Olayların sıcaklığı henüz geçmemişken açıklama yapan Antonio Cassano, "Zaaf anında alınmış bir karardı. Taraftardan özür diliyorum" diyerek futbola geri döndüğünü açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 8  Gün  Önce  İmzayı  Atan  Cassano  Dan  Şoke  Eden  Hareket    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER