Çok yakında çıkması beklenen Nokia 9 Geekbench performans testinde görüldü. Burada yer alan bilgilere göre telefon 8 GB RAM'e sahip olacak.



Çok yakında çıkması beklenen Nokia 9 Geekbench performans testinde görüldü. Burada yer alan bilgilere göre telefon 8 GB RAM'e sahip olacak.



HMD Global'in bu yıl çıkaracağı yeni Nokia telefonlar arasında Nokia 9 da yer alıyor. Bir süredir gündeme gelen telefon, bugün Geekbench performans testinde görüldü. Geekbench'in yayınladığı bilgiler telefonun teknik özellikleri hakkında yeni detayları da ortaya çıkardı.



İlk olarak telefon Galaxy S8 ve HTC U11'de de kullanılan Snapdragon 835 işlemciyi kullanacak. Telefonun bataryası ise 8 GB olacak ki bu da Nokia 9'u Galaxy S8 ve HTC U11 gibi amiral gemilerinin önüne geçiriyor. 5.3-inch QHD ekrana sahip telefonun 64 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca telefonun arkasında iki tane 13 megapiksellik lensten oluşacak çift kamera yer alacağı söyleniyor.



Daha önce çıkan söylentilerde telefonun 4 GB RAM'e sahip olacağı iddia ediliyordu ama görünen o ki Nokia yeni üst segment telefonunda 8 GB RAM'e yer verecek.



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