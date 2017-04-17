Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Türkçe de konuşabilen Belçikalı antrenörü Jan De Brandt'ın başarısının sırrı 8 dil bilmesi!



&NBSP;"TÜRKÇE KONUŞURSA KAPILAR DAHA KOLAY AÇILIYOR"



Bursa'yı çok sevdiğini ifade eden Brandt, şunları söyledi:



"En sevdiğim yemekler arasında mercimek çorbası, İskender kebap var. Tatlılardan baklavayı, fırın sütlacı seviyorum ama dikkat etmem gerek çünkü, göbek oluyor. Türkçe'yi bir öğretmen sayesinde öğrendim. Sonra pratik yaparak ve arkadaşlarımla konuşarak geliştirdim. 2010 yılından sonra öğrenmeye başladım ancak son bir iki yıldır daha iyi konuşuyorum. Türkçe konuşmayı her zaman istiyorum. Oyuncularımı bazen Türkçe uyarıyorum. 'Haydi', 'devam', 'smaç servis', 'manşet', 'iyi' diyerek küçük sözlerle onları uyarıyorum. Ben her zaman Türkçe konuşuyorum çünkü yabancılar Türkçe konuşursa kapılar daha kolay açılıyor. Ben Bursa'da tarih yazmak istiyorum."



Brandt, Türkiye'de çok iyi oyuncular ve takımlar bulunduğunu vurgulayarak, "Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray çok güçlü. En iyi oyuncular Türkiye'de. Türkçe dışında 7 dil biliyorum. Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve 8'incisi de Türkçe oldu. Oyuncularımla kendi dilleriyle iletişim kuruyorum." ifadesini kullandı.







kaynak:sabah