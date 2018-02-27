8 DAKİKALIK SKANDAL! KELEPÇEYLE GELDİ, ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÇIKTI
Son Dakika! Çekya'da gözaltına alınan Salih Müslim, ilk duruşmada serbest bırakıldı.
Son Dakika! Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı. Çekya skandal karara imza attı ve Salih Müslim ilk duruşmada serbest bırakıldı.
"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR KARARDI"
Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu karardan memnun değiliz. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesin aykırı bir karar oldu. Maalesef Çek mahkemesi, ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İADESİNİ İSTİYOR
Türkiye, Müslim'in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.
PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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