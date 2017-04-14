Ekonominin lokomotifi inşaat sektörünü desteklemek üzere hayata geçirilen konut kampanyaları hem alıcıları, hem de inşaat firmalarını mutlu etti.



Ekonominin lokomotifi inşaat sektörünü desteklemek üzere hayata geçirilen konut kampanyaları hem alıcıları, hem de inşaat firmalarını mutlu etti. Alıcı, kampanyalar sayesinde hayalindeki eve uygun ödeme koşullarıyla sahip olma şansı yakalarken, inşaat firmaları ise kısa sürede önemli satış başarılarına ulaştı.



Başkent Ankara'nın en seçkin yerleşim yerlerinden Ümitköy'de inşa edilen Koordinat Çayyolu da yüz güldüren o projelerden…



Yaklaşık 20 yıldan bu yana Ankara başta olmak üzere yurt içi ve dışında çok sayıda altyapı-üstyapı projesine imza atan YP İnşaat'ın, Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata geçirdiği Koordinat Çayyolu, satışa başladığı günden bu yana geçen yaklaşık 8 aylık sürede toplam 165 milyon TL'yi aşan tutarda satış gerçekleştirdi.



Koordinat Çayyolu'nun başlangıçtan bu yana Ankaralılardan büyük ilgi gördüğünün altını çizen YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, Emlak Konut GYO'nun öncülük ettiği konut kampanyalarının da bu ilgiyi artırdığını ifade etti.



Osman Cem Çankaya, şunları söyledi:



“Türk ekonomisinin geçen yıl yaşadığı ciddi sınavdan daha da güçlenerek çıkan inşaat sektörü oldukça başarılı aylar geçirdi. Özellikle inşaat firmalarının birbiri ardına hayata geçirdiği konut kampanyaları inşaat sektörünü çok ciddi ateşledi. Koordinat Çayyolu'nda da uygulanan konut kampanyaları hem inşaat firmaları olarak bizim yüzümüzü güldürdü, hem de alıcı hayallerindeki eve çok uygun ödeme koşullarıyla ulaşma şansı yakaladı. Biz Koordinat Çayyolu'nda kısa süre içinde projemizin yüzde 46'sını sahipleriyle buluşturma başarısını yakaladık. Yeni kampanyamız için de şu an çalışmalarımız devam ediyor.”



-KOORDİNAT ÇAYYOLU-



Yaklaşık 20 yıldan bu yana yurt içi ve dışında çok sayıda proje üreten YP İnşaat, bugün ise EMLAK KONUT GYO işbirliği ile hayata geçirilen “KOORDİNAT Çayyolu” projesini, Ankara'nın en köklü semtlerinden Ümitköy'de inşa ediyor.



1+1 ‘den 5+1‘lere kadar farklı konut seçeneklerini bünyesinde barındıran toplam 427 konuttan oluşan Koordinat Çayyolu, tamamlandığında, manzarasından peyzajına, sosyal donatı alanlarından lokasyonuna kentin en dikkat çeken projelerinden bir tanesi olacak.