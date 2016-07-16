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8 ASKER HELİKOPTERLE YUNANİSTAN'A KAÇTI


8 ASKER HELİKOPTERLE YUNANİSTAN'A KAÇTI
Tarih : 16 Temmuz 2016, 15:35
Puan Ver : 8 Asker Helikopterle Yunanistan'a Kaçtı(6/10)4


Yunanistan Dedeağaç'a inen askeri helikopterdeki iki binbaşı, bir yüzbaşı ve beş er sığınma istedi. Yunanistan Devlet Kanalı ERT’nin haberine göre, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopter, Dedeağaç'a iniş yapmak için izin istedi.



Yunanistan FIR’ına girince 2 Yunan F16 eşliğinde iniş yapan helikopterde biri pilot, diğerleri asker olmak üzere sekiz kişi bulunuyordu.



Atina Haber Ajansına göre, tamamı askeri personel olan 8 kişi arasında  3 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 2 başçavuş bulunuyor.



Acil iniş isteğinde bulunarak saat 11:51'de Dedeağaç Havalimanı'na  inen helikopterdeki 8 kişinin teslim olarak siyasi sığınma talebinde bulundukları  açıklanmıştı.







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