7'NCİ KOLORDU'DA KORKUNÇ KAZA
Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 7'nci Kolordu Komutanlığı'na bağlı Lojistik Destek Komutanlığı Diyarbakır Pirinçlik 52'nci Bakım Merkez Komutanlığı'na getirilen yüklerin taşınması sırasında kaza meydana geldi. Askeri malzemelerin taşınmasında kullanılan forkliftin devrilmesi sonucu 2 asker altında kaldı. Ağır yaralanan 2 asker, ambulansla Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırlırken, askerlerin durmunun kritik olduğu belirtildi.
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