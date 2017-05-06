

Hükümet, esnaftan çiftçiye, yabancı yatırımcıdan futbol kulüplerine kadar toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine yanıt veren önemli bir hamle yaptı. Bir kısmı dün itibarıyla yürürlüğe giren bir kısmı da Meclis'e gönderilen yasa teklifinde yer alan düzenlemeler şöyle:







İŞTE YENİ DÜZENLEMELER







2.5 milyon esnafa bir kredi desteği daha getiriliyor.



Terör mağduru çiftçinin borcu ertelendi.



İstanbullu'nun 130 yıllık mülkiyet sorunu çözülüyor.



Futbol kulüpleri borçlarını ikişer aylık dönemde 36 taksitle ödeyebilecek.



Kamu eserlerinden ücretsiz yararlanılacak.



Elektrik lisansını iptal edene teminatı verilecek.



1.5 milyon dolarlık gayrimenkul yatırım fonu alana vatandaşlık verilecek.



Hurdaya çıkan aracın borcu siliniyor







KREDİDE ESNEKLİK: İndirimli esnaf kredileri yeniden düzenlendi. İndirimli esnaf kredisinden KOSGEB'in sıfır faizli kredi desteğini alanlar da yararlanacak. Halk Bankası ve TESKOMB tarafından yüzde 50-100 faiz indirimli kredi imkânından yararlananların, başka kurumların faiz hibe desteklerinden yararlanmasını engelleyen düzenleme KOSGEB destekleri yönüyle esnetildi.







TERÖR MAĞDURUNA MÜJDE: Terör mağduru çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan kredi borçları mal varlıklarının yüzde 30'unu kaybetmiş olmaları şartıyla 1 yıl süreyle ertelendi. Bu imkândan, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkâri illerinde faaliyet gösteren ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler yararlanabilecek. Çiftçilerin 2 ay içinde başvurmaları gerekiyor.







kaynak:gazetevatan