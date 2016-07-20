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7.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA 9 PİLOT GÖZALTINA ALINDI


7.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞINDA 9 PİLOT GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 20 Temmuz 2016, 13:47
Puan Ver : 7.Ana Jet Üs Komutanlığında 9 Pilot Gözaltına Alındı(7/10)7


 15 Temmuz akşamı darbe girişiminin ikinci ayağı olarak planlanan 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda savaş uçaklarını havalandırmak için emir aldıkları öğrenilen pilotlara karşı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 9 pilot sorgulanmak üzere emniyete getirilirken, darbe girişiminin ardından ortaya çıkan detaylar da darbenin ikinci ayağının Malatya 7.Ana Jet Üs Komutanlığı olduğu ortaya çıkmıştı.



Darbecilerin karanlık planı ise Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleri ile sekteye uğramıştı. Pistte yerleştirilen iş makineleri, tır ve otobüsler savaş uçaklarının kalkışına izin vermeyince darbeci askerlerin planı suya düşmüştü.








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