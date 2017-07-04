

Son düzenlemelerin ardından yeni yapılanması tamamlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıyla ilgili yaz kararnamesindeki son rötuşları yaptı. Kararname ile 780 hakim ve savcının yeri değişti. Aralarında il başsavcıları ve Ağır Ceza Mahkemesi başkanları da var. Bazı başsavcılar görevden alındı.







Değişiklikleri Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek Twitter hesabından duyurdu.







32 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ







Kararname ile Çağlayan ve Anadolu Adliyesi'ndeki başsavcı vekillerinin sayısı azaltıldı. İlk gelen bilgilere göre İstanbul'da Bakırköy Başsavcısı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının da görev yerleri değiştirildi. HSK'nın yaz kararnamesine göre 32 ilin başsavcısı değişti.















kaynak:gazetevatan