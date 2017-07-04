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780 Hakim Ve Savcının Yeri Değişti!

780 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ!


780 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ!
Tarih : 04 Temmuz 2017, 10:50
Puan Ver : 780 Hakim Ve Savcının Yeri Değişti!(5/10)3


Son düzenlemelerin ardından yeni yapılanması tamamlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki  hakim ve savcıyla ilgili yaz kararnamesindeki son rötuşları yaptı. Kararname ile 780 hakim ve savcının yeri değişti. Aralarında il başsavcıları ve Ağır Ceza Mahkemesi başkanları da var. Bazı başsavcılar görevden alındı.



Değişiklikleri Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve HSK üyesi Kenan İpek Twitter hesabından duyurdu.



32 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ



Kararname ile Çağlayan ve Anadolu Adliyesi'ndeki başsavcı vekillerinin sayısı azaltıldı. İlk gelen bilgilere göre İstanbul'da Bakırköy Başsavcısı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının da görev yerleri değiştirildi. HSK'nın yaz kararnamesine göre 32 ilin başsavcısı değişti.



 



 



 



kaynak:gazetevatan








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