İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

78 KUŞAĞININ EFSANE İSMİ BÜLENT ULUER, HAYATINI KAYBETTİ


78 Kuşağının Efsane İsmi Bülent Uluer, Hayatını Kaybetti
Tarih : 22 Ağustos 2017, 15:30
Puan Ver : 78 Kuşağının Efsane İsmi Bülent Uluer, Hayatını Kaybetti(9/10)5

Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) kurucularından Bülent Uluer, hayatını kaybetti.

CHP'Lİ İSİM PAYLAŞTI

CHP'li Şahin Özdemir, Facebook hesabından Bülent Uluer'in yaşamını yitirdiğini açıkladı. Şahin Özdemir şunları yazdı:

"Size güzel şeyler yazmayı ne çok isterdim DEV-GENÇ Başkanı Bülent Uluer'e dair…Ne çok isterdim Ortadoğu ve dünya halkları için bize yol göstermesini. Ancak Gitti, Che'nin, Mahir'in, Ulaş'ın yanına…

Türkiye Demokrasi güçlerinin başı sağolsun… Törenle ilgili bilgiyi daha sonra vereceğiz."

2015'TE İSTANBUL'DA HDP ADAYI OLMUŞTU

78 Kuşağının önde gelen isimlerinden Dev Genç liderlerinden Bülent Uluer önceki hafta akciğer embolisi sebebiyle Kozyatağı Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bülent Uluer, Haziran 2015 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 1. bölge milletvekili adayı olmuştu.

BÜLENT ULUER KİMDİR?

Bülent Uluer, 1952 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğrenci olan Uluer, kısa bir süre sonra okulun Öğrenci Derneği başkanı oldu.

Bülent Uluer 1974 yılında içlerinde Oğuzhan Müftüoğlu, Nasuh Mitap, Paşa Güven ve Dursun Karataş gibi isimlerle birlikte Devrimci Gençlik dergisini çıkarmaya başladı ve Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun kuruluşunu gerçekleştirdi.

Bülent Uluer, Dursun Karataş ve Paşa Güven ile birlikte Devrimci Sol'da yer almıştır. 1978 yılına kadar Dev-Genç Genel Sekreterliği yaptı.

Uluer 12 Eylül Darbesi gerçekleştiğinde ilk arananlar listesinde yer aldı. Önce Filistin'e sonra Avrupa'ya gitti. Uluer aldığı cezaların zaman aşımına uğraması sebebiyle sonra Türkiye'ye döndü 1995 seçimlerinde Halkın Demokrasi Partisi'nden (HADEP) milletvekili adayı oldu. Ardından Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluşuna katıldı ve bu partinin Parti Meclisi Üyeliği'ni yaptı. Ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Danışma Kurulu üyesi seçildi ve ardından Haziran 2015 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul 1. bölge milletvekili adayı oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 78  Kuşağının  Efsane  İsmi  Bülent  Uluer  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER