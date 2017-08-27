Ünlü oyuncu sonunda zayıflamayı başardı ama acı gerçeği kendi gözleriyle gördü.

Ama bir gün aynanın karşısına geçtiğinde gördükleri yüzünden dehşete kapıldı. Bu, onun için yeni bir savaşın başlangıcıydı.

76 KİLO VERİP AMACINA ULAŞTI

Rol aldığı TV dizileri ve programlarıyla tanınan 41 yaşındaki İngiliz oyuncu Lisa Riley, uzun süre fazla kilolarıyla mücadele etti. Sonunda da tam 76 kilo vererek amacına ulaştı.

YENİDEN BIÇAK ALTINA YATTI

Ama daha zaferinin keyfini süremeden bambaşka bir sorunla karşılaştı. Riley, aslında kilolarıylala mücadelenin tam olarak bitmemiş olduğunu gördü. Çünkü bedeninde aşırı kilo kaybı yüzünden oluşan ciddi sarkmalar vardı. Bunun için de çareyi bıçak altına yatarak vücudunu toparlatmakta buldu.

6 KİLOLUK DERİ ALINDI

Bu operasyon sırasında da sarkmış olan 6 kiloluk deri alındı ve Riley'in görünümü toparlandı.

İşte ünlü oyuncunun aşama aşama yaşadığı değişim;

Kaynak: haberinburada