Geçtiğimiz ay yayınlanan 25 isimli albümü internetteki pek çok albüm rekorunu geride bırakan Adele'in ABD turnesi biletlerine olan alaka bir diğer rekoru daha kırdı. Toplamda 750 bin biletin satılacağı konser serisinin biletlerini 10 milyon şahıs alm



ABD'nın bilet devi Ticket Master'ın başkanı Jared Smith'in açıklamasına göre, şarkıcının ABD turnesi için satılacak 750 bin bilete 10 milyon şahıs alaka gösterdi. Biletlerin tümü ise kısa süre içinde satıldı.



Billboard'da yayınlanan habere göre, geçtiğimiz hafta Perşembe günü satışa çıkan biletler kısa süre içinde tükendi. Bilet almak isteyen pek çok şahıs sistemin yavaşlığından ve çalışmamasından şikayet ederken, sayfaya ulaştıklarında biletlerin bittiğini söyleyen bir ibareyle karşılaştıklarını söyledi. Adele'in açıklandığı andan itibaren yoğun alaka gören, New York - Madison Square Garden'daki altı konserinin biletleri de bir saat içinde bitti.