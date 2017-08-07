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72'lik Lucescu, Geri Dönmesi İçin Arda'nın Ayağına Gidiyor
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72'LİK LUCESCU, GERİ DÖNMESİ İÇİN ARDA'NIN AYAĞINA GİDİYOR


72'lik Lucescu, geri dönmesi için Arda'nın ayağına gidiyor
Tarih : 07 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : 72'lik Lucescu, Geri Dönmesi İçin Arda'nın Ayağına Gidiyor(6/10)2

Mircea Lucescu, A Milli Takım'daki ilk icraatını yapıyor. Dün Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan kupa maçını Samsun'da izleyen başarılı antrenör, milli takım havuzunda bulunan ve Avrupa'da forma giyen futbolcularla görüşmek için yola çıkıyor.

ARDA'YLA GÖRÜŞMEK İÇİN İSPANYA'YA GİDECEK

Lucescu'nun Fatih Terim döneminde milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'la özel bir görüşme gerçekleştireceği ve oyuncuyu geri dönmesi konusunda ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Rumen çalıştırıcı bunun dışında Emre Çolak, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Nuri Şahin, Ömer Toprak ve Emre Mor ile görüşmelerde bulunacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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