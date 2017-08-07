Mircea Lucescu, A Milli Takım'daki ilk icraatını yapıyor. Dün Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan kupa maçını Samsun'da izleyen başarılı antrenör, milli takım havuzunda bulunan ve Avrupa'da forma giyen futbolcularla görüşmek için yola çıkıyor.

ARDA'YLA GÖRÜŞMEK İÇİN İSPANYA'YA GİDECEK

Lucescu'nun Fatih Terim döneminde milli takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'la özel bir görüşme gerçekleştireceği ve oyuncuyu geri dönmesi konusunda ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Rumen çalıştırıcı bunun dışında Emre Çolak, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Nuri Şahin, Ömer Toprak ve Emre Mor ile görüşmelerde bulunacak.

Kaynak: haberinburada