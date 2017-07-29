Amerika'da üç yıllık evli ve bir kız çocukları olan çiftin evlilikleri, 72 yaşındaki koca Clarence White'ın işini kaybettikten sonra sorunlu hale gelmeye başladı. Kavga ettiği eşiyle barışmak isteyen koca, 28 yaşındaki eşinin kendisine yatakta zayıf olduğunu söyleyince çıldırdı. Eşinin söylediği lafı gururuna yediremeyen adam eşini, silahla suratından vurdu.

"BENİ CİNSEL VE FİNANSAL OLARAK TATMİN EDEMİYORSUN"

Clarence, beline koyduğu silah ile 28 yaşındaki eşi ile barışmak için konuşmaya başladı. Tartışmanın hararetlenmesiyle karısı ' Beni cinsel ve finansal olarak tatmin edemiyorsun' dedi. Ardından eşyalarını toplamasını ve evi terk etmesini söylemesi üzerine 72 yaşındaki koca, belinden çıkardığı silahı eline alarak eşinin yüzüne ateş etti.

YÜZÜNDEKİ MERMİ İLE BERABER HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ve polis geldi. Sağlık görevlileri 28 Dominique'yi kanlar içinde evde oturur halde bulup yüzündeki mermi ile beraber hastaneye kaldırdı.

EŞİNİ VURMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Polis, kadının durumunun iyi olduğunu söylerken kocasnın ifadesinde eşini vurmak istemediğin sadece korkutmak isterken silahın ateş aldığını söyledi.

KOMŞULAR ÇİFTİN SÜREKLİ KAVGA ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Komşuları ise çiftin sürekli tartıştıklarını ve bu yüzden polisin evlerine sık sık geldiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada