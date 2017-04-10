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7,2 milyon kişiye borç yapılandırma müjdesi

7,2 MİLYON KİŞİYE BORÇ YAPILANDIRMA MÜJDESİ

Maliye Bakanı Ağbal, yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırmaya gittiklerini açıkladı. Yapılandırmadan 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını ödemeyenler yararlanacak.

Tarih : 10 Nisan 2017, 14:31
Puan Ver : 7,2 Milyon Kişiye Borç Yapılandırma Müjdesi(9/10)7


Milyonlarca kişiye yeniden yapılandırma hakkı geliyor.



7.2 MİLYON KİŞİNİN BORCU YAPILANDIRILACAK



Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal şunları söyledi: "Vergi gelirlerinde yaklaşık 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırma yapmış oluyoruz çünkü 2016 Temmuz'undan 2017 Mart'ına kadar vergi borçlarını vadesinde ödemeyen, yine vergi dairelerine ödenmesi gereken diğer trafik para cezası olur, motorlu taşıtlar vergisi olur, diğer vergilerle baktığımız zaman 7 milyon 200 bin vatandaşımızı ilgilendiren bir yapılandırmayı bu suretle yapmış oluyoruz."



İŞTE YAPILANDIRMANIN DETAYLARI



Uygulamanın nasıl olacağını anlatan Ağbal şöyle devam etti: "Daha önce 2016 Haziran itibarıyla yeniden yapılandırma kanununa başvuran vatandaşlarımızdan sonraki aylarda da 2017 Mart ayına kadar olan dönemde de vergi ve prim borcu var ise önceki yaptığı başvuruları tekrar güncelleyeceğiz, bu dönemi de kapsayacak şekilde tekrar yeniden yapılandırmalarını yapacağız. Peşin ödeme indirimi geçen defa yapmıştık, yeniden yapılandırma bakımından yine aynı o bütün uygulamalar bu dönemde devam edecek. Bir de 2016 Haziran'dan önceki dönemlerden vergi borcu olmayan, prim borcu olmayan ama 2016 Temmuz'undan sonra ilk defa vergi borcu ve prim borcu olan vatandaşlarımız da bu uygulamadan yararlanacaklar. Böylelikle yaklaşık 47 milyar lira tutarındaki vergi alacağını yapılandırmış olacağız."

 



 



kaynak:sabah








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