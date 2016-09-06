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72 bin türk hacı adayıni klima çarptı

72 BİN TÜRK HACI ADAYINİ KLİMA ÇARPTI

Hac farizasını yerine getirmeye giden Türk hacı adaylarını klima çarptı.

Tarih : 06 Eylül 2016, 17:30
Puan Ver : 72 Bin Türk Hacı Adayıni Klima Çarptı(9/10)11


Hac farizasını yerine getirmeye giden Türk hacı adaylarını klima çarptı. Aşırı hava sıcaklığının etkili olduğu ve hac heyecanının sürdüğü kutsal topraklarda, ibadetlerini yaptıktan sonra döndükleri otellerde klimalarla serinlemeye çalışan Türk hacı adaylarının, hava değişimi nedeniyle rahatsızlandıkları ve hastanelere akın ettikleri belirtildi.






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