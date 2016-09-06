72 BİN TÜRK HACI ADAYINİ KLİMA ÇARPTI
Hac farizasını yerine getirmeye giden Türk hacı adaylarını klima çarptı.
Hac farizasını yerine getirmeye giden Türk hacı adaylarını klima çarptı. Aşırı hava sıcaklığının etkili olduğu ve hac heyecanının sürdüğü kutsal topraklarda, ibadetlerini yaptıktan sonra döndükleri otellerde klimalarla serinlemeye çalışan Türk hacı adaylarının, hava değişimi nedeniyle rahatsızlandıkları ve hastanelere akın ettikleri belirtildi.
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