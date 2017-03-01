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71 yaşındaki ajda pekkan anne olmak istiyor

71 YAŞINDAKİ AJDA PEKKAN ANNE OLMAK İSTİYOR

Süper star Ajda Pekkan, 71 yaşından sonra anne olmak için doktorlara danışacağını açıkladı. 72 yaşında anne olan Hintli kadın, Pekkan için umut oldu.

Tarih : 01 Mart 2017, 09:23
Puan Ver : 71 Yaşındaki Ajda Pekkan Anne Olmak İstiyor(7/10)7


 Şarkıcı Ajda Pekkan anne olmak istediğini açıkladı. Çocuk özlemi çeken Pekkan, 71 yaşından sonra anne olmak için doktorlara danışmaya başladı.



72 YAŞINDAKİ HİNTLİ KADIN, AJDA EPKKAN İÇİN UMUT OLDU



Hindistan'da 72 yaşındaki bir kadının anne olduğu haberini duyan Ajda Pekkan harekete geçti. Üçüncü tüp bebek denemesinde hamile kalan 72 yaşındaki Daljinder Kaur isimli Hintli kadın, geçen ay sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.



 



kaynak:haberler








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