Süper star Ajda Pekkan, 71 yaşından sonra anne olmak için doktorlara danışacağını açıkladı. 72 yaşında anne olan Hintli kadın, Pekkan için umut oldu.



Şarkıcı Ajda Pekkan anne olmak istediğini açıkladı. Çocuk özlemi çeken Pekkan, 71 yaşından sonra anne olmak için doktorlara danışmaya başladı.







72 YAŞINDAKİ HİNTLİ KADIN, AJDA EPKKAN İÇİN UMUT OLDU







Hindistan'da 72 yaşındaki bir kadının anne olduğu haberini duyan Ajda Pekkan harekete geçti. Üçüncü tüp bebek denemesinde hamile kalan 72 yaşındaki Daljinder Kaur isimli Hintli kadın, geçen ay sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.







kaynak:haberler