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71 kilo canlı kurbağa avlayan 4 kişiye 163 bin lira ceza

71 KİLO CANLI KURBAĞA AVLAYAN 4 KİŞİYE 163 BİN LİRA CEZA

Diyarbakır'da 71 kilo canlı kurbağa avlayan 4 kişiye 163 bin lira ceza

Tarih : 31 Mayıs 2016, 15:48
Puan Ver : 71 Kilo Canlı Kurbağa Avlayan 4 Kişiye 163 Bin Lira Ceza(8/10)5


DİYARBAKIR'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak yollarda avlanan 71 kilo kurbağa ele geçirildi. Kaçak kurbağa avı yapan 4 kişiye toplam 163 bin lira para cezası verildi.

  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bismil İlçesi'nde düzenledikleri yol kontrol uygulmasında kaçak yollarla avlandığı tespit edilen 71 kilo kurbağa ele geçirdi.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, kaçak kurbağa avlayanlara toplam 163 bin lira para cezası uygulandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bismil İlçe Ambar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yol kontrol ve arama faaliyeti icra edilmiştir. İcra edilen yol kontrol ve aramasında, özel bir araçta yapılan kontrolde kaçak yollar ile avlandığı tespit edilen kasalar içerisinde toplam 71 kilo canlı kurbağa ele geçirilmiştir.



Yakalanan 4 şüpheli şahsa Diyarbakır Orman ve Su işleri Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu'un 20/k maddesi gereği, kişi başı 40 bin 913 TL olmak üzere toplam 163 bin 652 lira idari para cezası kesilmiştir. Ele geçirilen 71 kilo canlı kurbağa ise jandarma ve Diyarbakır Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar doğaya salınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, çevre ve doğal hayatın korunması için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir."








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