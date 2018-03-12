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700 tonluk Akşemsettin karadan yürütüldü

700 TONLUK AKŞEMSETTİN KARADAN YÜRÜTÜLDÜ

BUDO'nun İznik Gölü'nde sefer yapan Akşemsettin isimli gemisi bir turizm şirketine satıldı. Şirket gemiyi 700 tonluk vinç yardımıyla karadan yürüttü.

Tarih : 12 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : 700 Tonluk Akşemsettin Karadan Yürütüldü(7/10)3

81 kişilik kapalı, 74 kişilik açık bölümü olmak üzere toplam 155 yolcu kapasiteli Akşemsettin gemisi, yeterli talep olmadığından dolayı bir turizm şirketine satıldı.

10 SAAT SONRA GEMLİK KÖRFEZİ'NE GETİRİLDİ

Orhangazi Gölyaka'da, 100 tonluk bir vinç ve 20 kişilik ekibin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla karaya çıkarılan gemi, 96 tekerlekli özel bir taşıma aracına yüklendi.

Gecenin ilk saatleriyle trafiğe kapatılan Akharem kavşağı ile Gölyaka Mahallesi arasındaki 20 kilometrelik yolu kullanılarak hareket ettirilen gemi, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Gemlik Körfezi'ne getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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