

Ankaralı mucit doğalgazsız çalışan kombi üretti. Çakı, "100 metrekare yalıtımlı bir evde 400 lira gibi bir doğalgaz tüketirsiniz. Yalıtımsız da ise 650-700 liraya kadar gider. Bu cihazı 50-55 derece gibi yüksek ısıda çalıştırdığınızda, maksimum tüketeceği elektrik 150 liradır.



Deneme çalışmaları kapsamında geçen hafta Fransa Makedonya'ya cihaz gönderdik. Yurt içinde ise Kayseri, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Ankara illerine bayilik vereceğiz" dedi.







kaynak:hürriyet