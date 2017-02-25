

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 700 Harbiyeli Ankara'ya götürülmeye çalışılmış.







Isparta'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında kursa katılan 700 harbiye öğrencisini darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalışan aralarında eski Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya'nın da bulunduğu 27 sanık hakkında hazırlanan iddianame Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede, 700 öğrencinin darbe teşebbüsünde kullanılmak üzere götürülmek istendiği sanıkların bununla neye hizmet ettiklerini çok iyi bildikleri vurgulandı.







kaynak:haberler