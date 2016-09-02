NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, patatesin maliyetinin 35 kuruş olduğunu ancak tarlada 18-22 kuruş arası alıcı bulduğu için üreticilerin büyük bir çoğunluğunun hasat yapmama kararı aldığını belirterek, "Şu an tarlada 700 bin ton patates hasat edilmeyi bekliyor" dedi.



Türkiye'de üretimin 5'te 1'ini karşıladığı için 'Patates deposu' olarak bilinen Niğde'de patates hasadının ağustos ayının başında başladığını belirten Veli Kenar, düşük fiyat nedeniyle üreticinin hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Kayıtlara göre bu yıl 210 bin dekar alanda patates ekimi yapıldığını belirten Kenar, "Bu yıl yaklaşık 730 bin ton rekolte bekliyoruz ve bunun 30 bin tonu da hasat edilmiş durumda" dedi.