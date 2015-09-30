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70 yıl sonra ilk kez kadın idam edildi

70 YIL SONRA İLK KEZ KADIN İDAM EDİLDİ

ABD'nin Georgia eyaletinde 70 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edildi.

Tarih : 30 Eylül 2015, 09:28
Puan Ver : 70 Yıl Sonra İlk Kez Kadın İdam Edildi(6/10)5


 ABD 'nin Georgia eyaletinde, Papa'nın "af" talebine karşın, 70 yıl sonra ilk kez bir kadın idam edildi. Kocasının ölümünden sorumlu tutulan kadının idamı, Türkiye saati ile saat 07:21'de gerçekleşti.



Avukatlarının son anda Georgia eyaletinde üst mahkemeye ve federal mahkemeye yaptıkları başvurular sonuçsuz kaldı ve 47 yaşındaki Kelly Renee Gissendaner zehirli iğne ile idam edildi.



Gissendaner, eşi Doug Gissendaner'i 1996 yılında boşanma konusunda yaşadıkları tartışma sırasında öldürmekten 1997 yılında idama mahkum edilmişti.








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