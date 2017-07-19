İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

70 yaşındaki fenomen Koreli büyükanne 300 bin hayrana ulaştı

70 YAŞINDAKİ FENOMEN KORELİ BÜYÜKANNE 300 BİN HAYRANA ULAŞTI

YouTube hesabından paylaştığı videolarla ünlenen 70 yaşındaki Güney Koreli Park Mak-rye, kısa sürede kendini sevdirerek 300 bin hayran kazandı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : 70 Yaşındaki Fenomen Koreli Büyükanne 300 Bin Hayrana Ulaştı(7/10)3

Son zamanların en çok konuşulanları haline gelen fenomenler listesine yeni bir isim daha eklendi. Diğer sosyal medya fenomenlerinin aksine yaşıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 70 yaşındaki Güney Koreli Park Mak-rye'nin şu an için YouTube hesabında 300 bine yakın abonesi bulunuyor.

TORUNU TARAFINDAN İNTERNET ALEMİNE TANITILDI

"Korea Grandma" isimli YouTube kanalından genellikle "Grandma's Diary" başlığıyla yayınladığı videolarıyla oldukça konuşulan Park Mak-rye, ülkesinin en çok tanınan yıldızlarından birisi olmayı başardı. İlk kez torunu tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla oldukça beğenildi ve tanınmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından torununun ısrarıyla YouTube kanalı açma kararı alan Park Mak-rye, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça sevildi.

"ŞİMDİ HER YER IŞIL IŞIL"

Ülkesinde gerçekleştirilen bir canlı makyaj etkinliğinde hayranlarıyla buluşan 70 yaşındaki fenomen, Reuters'e verdiği açıklamalarda ise: "Hayatım boyunca hiç ışık görmeden gölgede yaşamımı tamamlayacağımı düşünüyordum ama şimdi her yer ışıl ışıl" ifadelerine yer verdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 70  Yaşındaki  Fenomen  Koreli  Büyükanne  300  Bin  Hayrana  Ulaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER