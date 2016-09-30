7 YILDIR ARANIYORDU, YAKALANDI
Konya'nın Karapınar İlçesi'nde meydana gelen bir cinayetle ilgili aralanan K.K. Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yakalandı.
Bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, Tarsus İlçesi'ne bağlı Akgedik Mahallesi'ne operasyon yaptı. Operasyonda, Karapınar İlçesi'nde 3 Temmuz 2009'da meydana gelen cinayetle ilgili olarak aranan K.K. evinin bahçesinde yakalandı. Şüpheli, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
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