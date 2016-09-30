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7 yıldır aranıyordu, yakalandı

7 YILDIR ARANIYORDU, YAKALANDI

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde meydana gelen bir cinayetle ilgili aralanan K.K. Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yakalandı.

Tarih : 30 Eylül 2016, 13:33
Puan Ver : 7 Yıldır Aranıyordu, Yakalandı(0/10)


Bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, Tarsus İlçesi'ne bağlı Akgedik Mahallesi'ne operasyon yaptı. Operasyonda, Karapınar İlçesi'nde 3 Temmuz 2009'da meydana gelen cinayetle ilgili olarak aranan K.K. evinin bahçesinde yakalandı. Şüpheli, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.








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