Konya'nın Karapınar İlçesi'nde meydana gelen bir cinayetle ilgili aralanan K.K. Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yakalandı.



Bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, Tarsus İlçesi'ne bağlı Akgedik Mahallesi'ne operasyon yaptı. Operasyonda, Karapınar İlçesi'nde 3 Temmuz 2009'da meydana gelen cinayetle ilgili olarak aranan K.K. evinin bahçesinde yakalandı. Şüpheli, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.