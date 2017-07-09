Tsk, 24 Bin Sözleşmeli Erbaş Alacak
Şarkıcı Emre Aydın, Sneijder Hamlesi Nedeniyle G.Saray Yönetimine Çattı
Denize Dökülen Suntaların Kaynağı Belli Oldu
7 Yaşındaki Çocuk, Tatil İçin Geldiği Memleketinden Tabutla Uğurlandı
Adalet Mitingi'ne Girişler Başladı!
Tosic'in Eşi Jelena, Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu
İvana Sert, Silikonları Yüzünden Enfeksiyon Tedavisi Görüyor
Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor
Valinin Makam Otomobili, Şehit Oğlunun Sünnet Aracı Oldu
Ünlü Sunucunun Kızı, Bodrum'u Sallıyor
Bir Kent Kokudan Dışarı Çıkamıyor! Adımını Atan Burnunu Tıkıyor
Gülşen, Ailesiyle Birlikte Ölümden Döndü: Oğluma Sarılıp Dua Ettim
Son Dakika! Suriye'deki Ateşkes Anlaşması Yürürlüğe Girdi
Markafoni'yi, Sivaslı İş Adamı Mahiroğlu Alıyor
Irak Hükümetinin Musul'da Resmi Zafer İlanı 'an Meselesi'
Beşiktaşlı Aboubakar: Hayalim İngiltere, Swansea'ye Gideceğim
Boşandıktan Sonra, Birlikte Olduğu Kadınların Çetelesini Tutmuş
Bursa Sahilinde Şaşkına Çeviren Görüntü! Denizin Üstünde Yürüyorlar
Tudor, Kendisiyle Tartışan Cavanda'yı Kadro Dışı Bırakıyor
Baykal'dan Adalet Yürüyüşü'ne Gece Yarısı Sürpriz Ziyaret

7 yaşındaki çocuk, tatil için geldiği memleketinden tabutla uğurlandı

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK, TATİL İÇİN GELDİĞİ MEMLEKETİNDEN TABUTLA UĞURLANDI

Aydın Nazilli'de yaşayan ve tatil için memleketleri Mardin'e giden Kanat ailesinin 7 yaşındaki oğlu Abdullah Doruk, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 16:00
Puan Ver : 7 Yaşındaki Çocuk, Tatil İçin Geldiği Memleketinden Tabutla Uğurlandı(5/10)1

Aydın'ın Nazilli ilçesinden ailesiyle birlikte tatil için Mardin'in Derik ilçesine gelen 7 yaşındaki Abdullah Doruk Kanat, ekmek alıp eve dönerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

1 HAFTA ÖNCE GELDİĞİ MEMLEKETİNDEN TABUTLA UĞURLANDI

Nazilli'de yaşayan Hacire ve Özgür Kanat çifti, oğulları Abdullah Doruk'la birlikte 1 hafta önce yaz tatilini geçirmek için Mardin'in Derik ilçesine geldi. Abdullah Doruk, dün sabah ekmek almak üzere, dedesi Osman Osmanoğlu'nun Kale Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

EKMEK ALMAYA GİTTİ, GERİ DÖNEMEDİ

Fırından ekmek aldıktan sonra eve dönen Abdullah Doruk'a, Ahmed Arif Caddesi'nden karşıya geçmek istediği sırada, 38 yaşındaki Seyithan Berzan Elitaş yönetimindeki 47 KR 007 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Abdullah Doruk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Doruk Kanat'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Derik Devlet Hastanesi'nden alınarak toprağa verilmek üzere Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlandı. Kaza yapan sürücü Seyithan Barzan Elitaş'ın gözaltında tutulduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 7  Yaşındaki  Çocuk  Tatil  İçin  Geldiği  Memleketinden  Tabutla  Uğurlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER