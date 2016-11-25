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7. türkiye enerji zirvesi

7. TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji arz güvenliği için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bugün itibarıyla neredeyse 80 bin megavata gelen bir kurulu güce ulaşmış olduk. Piyasanın performansından memnunuz" dedi.

Tarih : 25 Kasım 2016, 11:28
Puan Ver : 7. Türkiye Enerji Zirvesi(5/10)4


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Türkiye'nin enerji arz güvenliği için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bugün itibarıyla neredeyse 80 bin megavata gelen bir kurulu güce ulaşmış olduk. Piyasanın performansından memnunuz" dedi.



Dönmez, Adana'da düzenlenen 7. Türkiye Enerji Zirvesi'nde enerji sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Enerjide sektör oyuncularının kamu ve özel ayrımı olmadan çok önemli işler yaptığını anlatan Dönmez, "Daha fazla tempoyla tüketicilerin, müşterilerin ve sektörün hizmetinde olmaya devam edeceğiz. 3-5 sene önce sektörün konuştuğu konularla bugünküler farklı. Enerji piyasasında öngörülebilirlik konusu son derece önemli. Kamu ve düzenleme otoriteleri olarak, Bakanlık ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) olarak piyasayı doğru okuyup yönlendirmemiz, doğru mesajlar vermemiz son derece önemli." ifadelerini kullandı.



Dönmez, bundan 5-10 sene önce Türkiye'de enerji gündeminin arz güvenliği olduğuna işaret ederek, ülkeye zaman zaman kesintili enerji vermek zorunda kaldıklarını anlattı.



Kamu temsilcilerinin girişimcilere yatırım yapılması çağrısında bulunduğunu ifade eden Dönmez, "Sağolsun sektörümüz, yerli ve yabancı yatırımcı, herkes buna inandı ve bugün itibarıyla neredeyse 80 bin megavata gelen bir kurulu güce ulaşmış olduk. Piyasanın performansından memnunuz. Yatırımcılara canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bizim hala yatırıma ihtiyacımız var, ancak biraz daha seçici olarak. Ülkenin öncelikleri açısından bazı alanlarda daha yönlendirici olma durumu gündeme geldi. Daha fazla yerli, yenilenebilir ve teknoloji yatırımı diyoruz." diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: 7  Türkiye  Enerji  Zirvesi    haber

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