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7 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

7 TON KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır'da polisin düzenlediği operasyonda bir imalathanede 7 ton nargile tütünü ele geçirildi, olayla ilgili E.A. gözaltına alındı

Tarih : 22 Nisan 2016, 09:03
Puan Ver : 7 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi(7/10)7


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde kaçak nargile tütünü imal edildiğini belirledi.



Polisin operasyon düzenlediği imalathanede yapılan aramada, 1625 kilogram satışa hazır nargile tütünü, 2600 kilogram paketlenmeye hazır nargile tütünü, 2050 kilogram işlenmeye hazır tütün, 400 litre nargile tütünü aroması, 4000 kilogram nargile tütünü yapımında kullanılan gliserin, 8000 kilogram nargile tütünü tatlandırıcısı glikoz şurubu, 1 adet sanayi tipi mikser, 1 adet pres makinesine ele geçirildi.



Ele geçirilen yaklaşık 7 tonluk kaçak nargile tütünü polis tarafından imalathaneden toplanarak laboratuvarda incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli E.A., ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.








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