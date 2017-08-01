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7 Sektörde 3 Milyon Gence İstihdam Sağlanacak

7 SEKTÖRDE 3 MİLYON GENCE İSTİHDAM SAĞLANACAK

İstihdam seferberliği kapsamında sektörel hamle için harekete geçildi. Bilişimden finansa kadar 7 sektörde 3 milyon iş yaratılacak.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 09:10
Puan Ver : 7 Sektörde 3 Milyon Gence İstihdam Sağlanacak(5/10)1

Hükümet, istihdam seferberliğinde sektörel hamleye hazırlanıyor. Bilişim, finans, inşaat, sağlık, tarım, tekstil-hazır giyim ve turizm sektörüne yönelik bir stratejik karar yaşama geçiriliyor. İnşaatta 1 milyon, turizmde 1 milyon, sağlıkta 800 bin, bilişimde 60 bin, finans sektöründe 72 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon yeni istihdam yaratılacak. Hükümetin hazırladığı Ulusal İstihdam Stratejisi'nin sektörel ayağında milyonlara iş kapısı açacak hedefler şöyle:

TURİZMDE BİR MİLYON İSTİHDAM

Turizm sektöründe istihdam yüzde 80 artırılacak. 2023 yılına kadar 400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye işgücü yetiştirme eğitimi verilecek. 1 milyon istihdam yaratan turizm sektöründe çalışan sayısı ikiye katlanacak.

FİNANS SEKTÖRÜ HAREKETLENİYOR

Finans sektöründe nitelikli istihdam yüzde 28 artırılacak. Sabah'ın haberine göre, 72 bin 800 gence de bu sektörde iş kapısı açılacak. Sektörün ihtiyacına göre eğitim programları güncellenecek. Finans alanında engelli istihdamı 2019 yılına kadar yüzde 10 artırılacak.

TEKSTİLDE SERTİFİKA HAMLESİ

Tekstilde çalışanların yüzde 50'sinin sertifika sahibi olması sağlanacak. Kayıt dışılığı önlemeye yönelik teşvik edici politikalarla beraber denetimler artırılarak bu sektördeki kayıt dışılık yüzde 50 oranında azaltılacak. Sektördeki nitelikli işgücü talebi karşılanacak, mevcut istihdam imkânları geliştirilecek.

KIRSALDA YENİ İŞ İMKÂNI

Tarım sektöründe kayıt dışı işçi kalmayacak. Kırsalda istihdam imkânları artırılacak. Tarımda aile işleri dışında, ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışan çocuk işçiliği ortadan kaldırılacak.

60 BİN BİLİŞİMCİ YETİŞTİRİLECEK

Altı yılda 60 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek. İşgücünün niteliği sektörün güncel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilecek. Girişimciliğe yönelik teşvikler artırılacak. Bilişim sektörü piyasasının daha etkin çalışması sağlanacak.

SAĞLIK ÇALIŞANI İKİYE KATLANACAK

Sağlık sektöründe çalışan sayısı 2023 yılına kadar yüzde 100 artırılarak 1 milyon 600 bine ulaşacak. Bu süreçte 15 bin tıbbi görüntüleme teknikeri, 7 bin fizyoterapist, 10 bin diyaliz teknikeri alınacak.

İNŞAATTA REKOR ARTIŞ

İnşaat sektörüne yönelik istihdam yüzde 160 artırılacak. Bu sektörde çalışanların yüzde 30'u mesleki yeterlilik sertifikasına sahip nitelikli işgücü haline getirilecek. Mevcutta 1 milyon 750 bin çalıştığı inşaat sektöründe istihdam 2 milyon 800 bine çıkacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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