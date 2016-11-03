Çin'de sıradışı bir uygulama... Ülkedeki her bireye verilen kredi notu uygulaması sonunda kredisi düşük olan toplamda yaklaşık 7 milyon kişinin uçak ve trene binmesi yasaklandı.



Çin'de kredi notu düşük olduğu gerekçesiyle yaklaşık 5 milyon kişinin uçağa, 1,6 milyon kişinin de trene binmesi engellendi.







Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından "Global Times" gazetesi, Ulusal Kalkınma ve Reform Kurulunun kredi notu düşük olduğu için 4,9 milyon kişinin uçağa, 1,6 milyon kişinin de trene binmesini yasakladığını yazdı.







Kurulun Başkan Yardımcısı Lien Veyliang, Çin'in her gerçek ve tüzel kişiye kredi kodu vererek ülkenin sosyal kredi sistemini iyileştirdiğini belirtti.







Ülke çapında 37 yönetim biriminin katılımıyla bilgi paylaşma platformu kurulduğunu ifade Lien, bu sayede 640 milyondan fazla kredi bilgisi toplandığını ifade etti.







Lien, uygulanan katı ceza sistemi sayesinde kredisini ödemeyen 400 binden fazla kişinin borçlarını ödediğini dile getirdi.