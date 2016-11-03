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7 milyon kişinin uçak ve trene binmesi resmen yasaklandı

7 MİLYON KİŞİNİN UÇAK VE TRENE BİNMESİ RESMEN YASAKLANDI

Çin'de sıradışı bir uygulama... Ülkedeki her bireye verilen kredi notu uygulaması sonunda kredisi düşük olan toplamda yaklaşık 7 milyon kişinin uçak ve trene binmesi yasaklandı.

Tarih : 03 Kasım 2016, 10:39
Puan Ver : 7 Milyon Kişinin Uçak Ve Trene Binmesi Resmen Yasaklandı(8/10)7


Çin'de kredi notu düşük olduğu gerekçesiyle yaklaşık 5  milyon kişinin uçağa, 1,6 milyon kişinin de trene binmesi engellendi.



Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından "Global Times"  gazetesi, Ulusal Kalkınma ve Reform Kurulunun kredi notu düşük olduğu için 4,9  milyon kişinin uçağa, 1,6 milyon kişinin de trene binmesini yasakladığını yazdı.



Kurulun Başkan Yardımcısı Lien Veyliang, Çin'in her gerçek ve tüzel  kişiye kredi kodu vererek ülkenin sosyal kredi sistemini iyileştirdiğini  belirtti.



Ülke çapında 37 yönetim biriminin katılımıyla bilgi paylaşma platformu  kurulduğunu ifade Lien, bu sayede 640 milyondan fazla kredi bilgisi toplandığını  ifade etti.



Lien, uygulanan katı ceza sistemi sayesinde kredisini ödemeyen 400  binden fazla kişinin borçlarını ödediğini dile getirdi.








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