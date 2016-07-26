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7 merkez valisi için gözaltı kararı

7 MERKEZ VALİSİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Aralarında İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 7 merkez valisi, 1 vali yardımcısı ve 3 kaymakam hakkında gözaltı kararı alındı. Darbe girişimi soruşturmasında İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu ve 3 merkez valisi gözaltına alındı. Mutlu'nun Üsküdar'daki evinde yapıldı.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 12:56
Puan Ver : 7 Merkez Valisi İçin Gözaltı Kararı(10/10)12


Darbe girimi soruşturmasında İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya gözaltı kararı çıkmasının ardından polis erken saatlerde Mutlu'nun evine gitti. Burada Vali Mutlu'yu gözaltına alan polis, evinde arama yaptı . Mutlu, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul'da 2010-2014 yılları arasında valilik yapan Hüseyin Avni  Mutlu, FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin  ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 246 mülki amir  arasında yer alıyordu.








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