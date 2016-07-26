Aralarında İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun da bulunduğu 7 merkez valisi, 1 vali yardımcısı ve 3 kaymakam hakkında gözaltı kararı alındı. Darbe girişimi soruşturmasında İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu ve 3 merkez valisi gözaltına alındı. Mutlu'nun Üsküdar'daki evinde yapıldı.



Darbe girimi soruşturmasında İstanbul Eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya gözaltı kararı çıkmasının ardından polis erken saatlerde Mutlu'nun evine gitti. Burada Vali Mutlu'yu gözaltına alan polis, evinde arama yaptı . Mutlu, daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul'da 2010-2014 yılları arasında valilik yapan Hüseyin Avni Mutlu, FETÖ mensuplarınca 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 246 mülki amir arasında yer alıyordu.