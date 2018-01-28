7 MAÇTA 6 YENİLGİ GELİNCE HOCA KOVULDU
Alman ekibi Stuttgart, son 7 maçta alınan 6 mağlubiyetin ardından 36 yaşındaki Hannes Wolf'un görevine son verdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) mücadele eden Stuttgart, teknik direktör Hannes Wolf'un görevine son verdi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, uzun görüşmeler ve sportif durumun yoğun bir analizi sonrasında 36 yaşındaki Wolf'un daha fazla Stuttgart'ın teknik direktörü olmayacağı kararının verildiği belirtildi.
Açıklamada, takımın başına getirilecek teknik direktörün gelecek günlerde belli olacağı kaydedildi.
SON 7 MAÇTA 6 YENİLGİ
Ligde dün konuk ettiği Schalke 04'e 2-0 yenilen Stuttgart, son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşadı. Stuttgart, ligde 20 puanla 15. sırada yer alıyor.
2016'nın eylül ayında göreve getirilen Wolf yönetimindeki Stuttgart takımı 2016-2017 sezonunun sonunda ikinci ligde şampiyon olmuş ve Bundesliga'ya yükselmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar