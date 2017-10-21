Bursa'da bir evin kömürlüğüne yuva yapan arılar, 7 kişilik ailenin rahat hareket etmesine izin vermiyor.

EVE GİRİP ÇIKAMIYORLAR

Soğanlı Mahallesi'ndeki müstakil bir evi benimseyen arılar, kömürlüğe bir hafta içinde yuva yaptı. Arılar yüzünden aile fertleri evlerine rahat girip çıkamıyor.

"NE DIŞARI ÇIKABİLİYORUZ, NE İÇERİ GİREBİLİYORUZ"

Çocukların bahçede rahat gezemediğini belirten Mehmet Eraslan, "Hatta bir çocuğumuzu arı soktu. Aile hekimliğine gittik. Gerekeni yaptılar, şu an bir sıkıntısı yok. Ancak kime başvurduysak bize yardımcı olmadı. Hepsi birbirine yönlendirdi. Biz bu arılardan kurtulamadık. Arıların zaman zaman saldırısına uğruyoruz. Ne dışarı çıkabiliyoruz, ne de içeri girebiliyoruz" diye dert yandı

YARDIM İSTEDİ

Evlerinde huzurla oturamadıklarını ifade eden Eraslan, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: haberinburada