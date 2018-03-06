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7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş

7 KEZ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLEN KADININ KATİLİ, TANIDIK ÇIKTI! MİSAFİR EDİP ÇAY İKRAM ETMİŞ

Kolundaki bilezikler için sırtından 7 kez bıçaklanarak öldürülen kadının katilinin, kadının kocasının köylüsü olduğu ve olay günü evde yaşlı kadının kendisine çay ikram ettiği ortaya çıktı.

Tarih : 06 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş(7/10)3

Ayvansaray'da yaşlı kadın, kocası camideyken kolundaki bilezikler için sırtından 7 kere bıçaklanarak öldürüldü. Susma hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Katilin, öldürdüğü kadının kocasının köylüsü olduğu ve olay günü evde yaşlı kadının kendisine çay ikram ettiği ortaya çıktı.

YAŞLI KADIN SIRTINDAN 7 KEZ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Eşi cuma namazı için evden ayrılan 80 yaşındaki Hüsniye Kaya, bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Cuma namazından dönen eşi tarafından kanlar içinde bulunan Hüsniye Kaya'nın kolundaki 7 bileziğinin de çalındığı tespit edilmişti. Polis evde yaptığı incelemede kapıda zorlama izi bulamamış ayrıca evde dolu iki çay bardağı bulmuştu.

YÜZLERCE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheliye ulaşmak için yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Bu kamera görüntülerinden saat 12.00 ile 14.00 arasında bölgede dolaşan yaklaşık 50 şüpheli kişi tespit edildi. Bu şüpheliler tek tek incelenirken sonunda şüphelinin Bilal A., olduğu belirlendi.

OLAYIN ERTESİ GÜNÜ BİLEZİK BOZDURDUĞU BELİRLENDİ

Polis yaptığı incelemede Bilal A.'nın olayın meydana geldiği gün yanına çağırdığı arkadaşına bir altın bilezik vererek bozdurmaya gönderdiği, ertesi gün de aynı arkadaşına bu kez 6 bilezik verdiği tespit edildi. Şüphelinin cinayetin ertesi günü bir arkadaşını ziyaret için Ankara'ya gittiği daha sonra İstanbul'a dönerek normal yaşantısına döndüğü öğrenildi.

SABAHA KARŞI OPERASYONLA YAKALANDI

Delillerin toplanmasının ardından polis geçtiğimiz cuma günü operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin Gaziosmanpaşa'da bulunan adresine sabaha karşı baskın yapıldı. Baskında evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli Bilal A. gözaltına alındı. Evin kömürlüğünde yapılan aramada 50 adet kuru sıkı tabanca mermisi ile bir miktar para bulundu.

KOCASININ KÖYLÜSÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin Hüsniye Kaya'nın eşinin köylüsü olduğu ve bir süre önce bir hasta ziyareti bahanesiyle onları ziyaret ettiği belirlendi.

Yapılan soruşturmada şüphelinin Hüsniye Kaya'nın eşinin evden ayrılmasından sonra eve geldiği, sözde ziyaret için girdiği evde kendisine çay ikram edilmesinin ardından cinayeti işlediği tespit edildi. Şüphelinin yaşlı kadının bileziklerini almak için cinayeti işlediği öğrenildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI TUTUKLANDI

Poliste yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandı. Şüpheli Bilal A.'nın daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak ve hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmek ve nitelikli yağma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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