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7 kadına mezar olan otobüs şoförü hakkında flaş karar

7 KADINA MEZAR OLAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAKKINDA FLAŞ KARAR

Bursa'dan Ankara'ya giden sendika işçisi kadınları taşıyan otobüsün İnegöl'de devrilmesi sonucunda 7 kadının ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün sürücüsü serbest kaldı.

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:07
Puan Ver : 7 Kadına Mezar Olan Otobüs Şoförü Hakkında Flaş Karar(8/10)10


Bursa'dan Ankara'ya giden sendika işçisi kadınları taşıyan otobüsün İnegöl'de devrilmesi sonucunda 7 kadının ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına sebep olan otobüsün sürücüsü serbest kaldı. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve sağlığına kavuşan otobüs şoförü, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



Türk Metal Sendikası tarafından Ankara'da yapılacak olan Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Bursa'dan Ankara'ya gitmek isteyen kadınları taşıyan otobüs, Mezitler bölgesi Osmaniye Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Feci kazada 7 kadın hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar, İnegöl ve Bursa'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmışlardı.



İnegöl Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edilen otobüsün şoförü Mehmet Tüzün ise sağlığına kavuştu. Tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilir edilmez gözaltına alınan Tüzün, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahkemeye sevk edildi.



 



kaynak:haberler








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