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7 İşçinin Öldüğü Maden Faciasına Soruşturma! Firma Sahibi Gözaltında
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7 işçinin öldüğü maden faciasına soruşturma! Firma sahibi gözaltında

7 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ MADEN FACİASINA SORUŞTURMA! FİRMA SAHİBİ GÖZALTINDA

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişiye mezar olan maden faciasıyla ilgili soruşturma başlattı, firma sahibi ve 2 çalışan gözaltına alındı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 12:20
Puan Ver : 7 İşçinin Öldüğü Maden Faciasına Soruşturma! Firma Sahibi Gözaltında(5/10)1

Şırnak'ta, 7 işçinin hayatının kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı maden göçüğü ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışan gözaltına alındı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlat, dün 1 nolu maden ocağında 7 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin de yaralandığı göçükle ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

FİRMA SAHİBİ VE İKİ ÇALIŞAN GÖZALTINDA

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanmış olup, Cumhuriyet Savcısı ve üç kişilik bilirkişi heyeti ile olay mahallinde yapılan ilk incelemede, herhangi bir kaçak kömür üretimine rastlanmadığı ancak söz konusu yüklenici firmanın üretime hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyetler icra ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu elim olayda hayatını kaybeden 7 işçimizin ölü muayene ve otopsi işlemleri tamamlanmış olup, cenazeler ailelerine teslim edilmiştir. Olaya ilişkin alt yüklenici firma sahibi ile iki çalışan gözaltına alınmış olup, bilirkişi raporu kapsamında meydana gelen olayda ihmali ve kusuru bulunan diğer kişiler hakkında işlem tesis edilecektir. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır, yaralı işçimize de acil şifalar dileriz" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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