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7 İLDE SUBAY VE ASTSUBAYLARA OPERASYON


7 İLDE SUBAY VE ASTSUBAYLARA OPERASYON
Tarih : 18 Nisan 2017, 16:28
Puan Ver : 7 İlde Subay Ve Astsubaylara Operasyon(8/10)6


Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 13 subay ve  astsubay yakalandı.  Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  FETÖ/PDY'nin "Mahrem imamlar" ile bağlantılı kara, hava ve jandarma  komutanlıklarında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2'si subay, 12'si astsubay  14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 



Bu kapsamda, Balıkesir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir, Bingöl  ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği  bildirildi.



 



kaynak:milliyet








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