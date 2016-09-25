

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları” kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak il ve ilçeleri açıkladı.







Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları” dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanacak il ve ilçelerin listesini yayımladı. Açıklamaya göre, 28.09.2016 tarihinde Ankara'nın Akyurt ilçesine 09:00 - 14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Saracalar Mahallesi- Safir Mobilya- Angora- Karakaya Beton- Balıkçıoğlu sokak/sokaklarına, Akyurt ilçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle, Balıkhisar Mahallesi Balıkhisar köy içi - sokak/sokaklarına, Akyurt ilçesine 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Balıkhisar Mahallesi sokak/sokaklarına Altındağ ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1944 - 1942 - 1945 -1945/1 - 1968/1 - 1968 - 1966/5 - 1949 - 1967 - 1966 - 1890 - 1946 - 1947 - 1965/1 - 1952 - sokak/sokaklarına, Altındağ ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1944 - 1945 - 1949 -1951 - 1967 - 1956 - 1955 - 1966 - Orhan Kemal - Karapürçek - 1890 - 1946 - 1947 - 1965/1 - 1959 - 1953 - sokak/sokaklarına Çamlık Mahallesi 1888 - Orhan Kemal - sokak/sokaklarına, Beypazarı ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kırbaşı Bucak Kırşeyhler Köyü Mahallesi sokak/sokaklarına, Etimesgut ilçesine 09:30 - 17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Alsancak Mahallesi 2153 - Alsancak - 2157 - 2154 - sokak/sokaklarına, Etimesgut ilçesine 09:30 - 17:30 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Alsancak Mahallesi 2151 - Keskin - 2158- 2157 - 2152 - sokak/sokaklarına, Etimesgut ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Etiler Mahallesi 1444 - 1450 - Şehit Muharrem Taştepe - Etiler - 1453 - 1449 - 1454 - sokak/sokaklarına, Etimesgut ilçesine 09:00 - 10:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi sokak/sokaklarına, Etimesgut ilçesine 11:00 - 12:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi 10 - 757 - 750 - 752 - Iğdır - sokak/sokaklarına, Etimesgut ilçesine 14:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi Iğdır - Bozhöyük - sokak/sokaklarına Enerji, Gölbaşı ilçesine 09:00 - 14:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Gaziosmanpaşa Mahallesi Karşıyaka Mahallesi 793 - Haymana Yolu - sokak/sokaklarına, Gölbaşı ilçesine 09:00 - 11:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Karşıyaka Mahallesi 64 - Karaoğlan Mahallesi sokak/sokaklarına, Keçiören ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Bademlik Mahallesi Bademlik Yolu - Sokak/Sokaklarına Kanuni Mahallesi 801/7 - 886/1 - 928 - 801/6 - 924 - 802/1 - 836/3 - 836/4 - 836/5 - 836/1 - 836/8 - 833/1 - 840/4 - Osman Gazi - Başkent - Demirciler - Ümit Ova - Şehit Ali Ekşioğlu - Şehit Uğur Akgündüz - 937 - 841 - 938 - 921 - 912 - 919 - 943 - 780 - 942 - 878 - 879 - 874 - 872 - 941 - 897 - 895 - 900 - 862 - 861 - 836/7 - 857 - 853 - 844 - 927/1 - 793 - 930 - 858 sokak/sokaklarına, Sincan ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle 29 Ekim Mahallesi 803 - 818 - 804 - Necip Fazıl - sokak/sokaklarına Cumhuriyet Mahallesi Akıncılar - sokak/sokaklarına, Sincan ilçesine 10:00 - 16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Gazi Osmanpaşa Mahallesi Akça - Alcan - Aygün - Açelya - sokak/sokaklarına “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları” dolayısıyla elektrik verilemeyecek.



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları” kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak diğer iller ve ilçeler şu şekilde:







Bartın



Bartın ili merkez ilçesine 09:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Kutlubey Tabaklar Köyü Tabakoğlu Mahallesi Tuzcular Köyü Mellioğlu Mahallesi sokak/sokaklarına enerji verilemeyecektir.







