7 GÜNDÜR ARANAN 15 YAŞINDAKİ SÜMEYYE BULUNDU! SEVGİLİSİ EVLENMEK İÇİN KAÇIRMIŞ
Tokat'ın Almus ilçesinde sevgilisi tarafından evlenmek için kaçırılan 15 yaşındaki Sümeyye, 7 gün sonra bulundu. Küçük kızın ailesi geçtiğimiz gün devlet büyüklerinden yardım istemişti.
Tokat'ın Almus ilçesinde kayıp olan 15 yaşındaki kız çocuğu 7 gün sonra ilçe yakınlarında bulundu. Genç kızı kaçırdığı iddia edilen şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
7 GÜN ÖNCE KAYBOLDU
Almus'a bağlı Kolköy'de yaşayan çiftçi Rıza ve Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümeyye Aktaş 7 gün önce kayboldu. Aile olayı jandarmaya bildirerek çocuklarının bulunması için şüphelendikleri kişiden şikayetçi oldu.
"BEN SEVİYORUM SENİ, BENİ GÖTÜR"
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri genç kızı Yuvaköy'de yaşayan 28 yaşındaki S.A.'nın evlenmek amacı ile kaçırdığını tespit etti.Genç kızı kaçırdığı iddia edilen S.A.'nın annesi Urguç A.,"Benim oğlanı çağırmış, 'ben seviyorum seni beni götür' demiş. 'ben nişanlımı istemiyorum' demiş. Çocuk da gitti getirdi. İsteyerek geldi zorla bir şey yok. Sevdi, istedi, vardı. Çok üzgünüm babası da geliyor buraya teslim ediyor" dedi.
OTOMOBİLDE YAKALANDI
Jandarma ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında S.A. ve Sümeye Aktaş'ın Almus ilçesindeki Tufantepe bölgesinde olduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri S.A. ve Sümenye Aktaş'ı otomobilde yakaladı. S.A. ve genç kız ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Genç kızın ilk ifadesinde kendi isteğiyle S.A. ile gittiğini söylediği öğrenildi. Kızlarının bulunduğunu haber alan ailesi de İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. S.A. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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