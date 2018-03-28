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7 gollü maçta Arjantin fena dağıldı

7 GOLLÜ MAÇTA ARJANTİN FENA DAĞILDI

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta İspanya, Arjantin'i 6-1 yendi. Isco, attığı 3 golle maçın yıldızı oldu.

Tarih : 28 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : 7 Gollü Maçta Arjantin Fena Dağıldı(10/10)6

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta İspanya, konuk ettiği Arjantin'i 6-1 yendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan İspanya, 12. dakikada Diego Costa, 27. dakikada ise Isco'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Arjantin, 39. dakikada Nicolas Otamendi ile ağları sarstı. İlk yarı İspanya'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ISCO ŞOV YAPTI

İkinci yarıda oyunu yeniden kontrolü altına alan İspanya'da maçın yıldızı Isco, 52. ve 74. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. İspanya, 55. dakikada Thiago Alcantara, 73. dakikada da Iago Aspas'la gol buldu.

Mücadeleden 6-1 galip ayrılan İspanya Milli Takımı, bu sonuçla yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Arjantin Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan Barcelonalı yıldız Lionel Messi, maçta forma giyemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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