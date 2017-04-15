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7 bölgede 1.2 milyar dolarlık rüzgâr esecek

7 BÖLGEDE 1.2 MİLYAR DOLARLIK RÜZGâR ESECEK

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, son tekliflerinin 27 Temmuz'da alınacağını duyurduğu Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerjisi Kaynak Alanları (YEKA) projesiyle, yaklaşık 1-1.2 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:23
Puan Ver : 7 Bölgede 1.2 Milyar Dolarlık RüzgâR Esecek(9/10)10


 İhaleyi kazanacak firma, arz-talep dengesi kapsamında Edirne-Kırklareli-Tekirdağ'da zorunlu olarak 280 megavatlık kapasite inşa edecek, belirlenen 7 bölge arasında bin megavatlık kapasiteyi tamamlayacak şekilde tesis kuracağı alanları seçebilecek. AA muhabirinin Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerjisi Kaynak Alanları (YEKA) şartnamesinden yaptığı derlemeye göre, toplam kapasitesi bin megavat olacak rüzgar YEKA'da kullanılacak rüzgar türbininde, kule-kanat dahil yüzde 65 yerlilik oranı sağlanacak, saha bileşenlerinde de ayrıca yerlilik şartı aranacak. Yarışmaya, son üç yıl içinde 2 bin megavatlık rüzgar türbini üretmiş, son üç yılda 300 milyon liralık satış geliri veya 100 milyon liralık aktif toplam net varlığı olan firmalar katılabilecek. Açık eksiltme usulüyle gerçekleştirilecek ihalenin tarihi, komisyon, evrak incelemesini tamamladıktan sonra en az üç gün öncesinden bildirilmek kaydıyla belirlenip duyurulacak.



TÜRBİN FABRİKASI



Yarışmayı kazanan firma, fabrikayı Türkiye'nin istediği bir bölgesinde kurabilecek ve yurtiçinde üretilmiş ekipman tedarik zinciriyle yüzde 65 yerlilik oranını sağlayacak. Kurulacak fabrika yılda en az 150 adet türbin üretecek kapasiteye sahip olacak. Üretilecek her bir türbinin asgari kapasitesi ise 2.3 megavat olacak. Rüzgar türbininin 30-33 ana bileşeninden, 10-13'ü zorunlu, diğer bileşenler yüzde 65 yerlilik oranını sağlayacak şekilde seçmeli olarak yurtiçinde imal edilecek.



 



kaynak:hürriyet








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