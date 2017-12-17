Siirt'in Baykan ilçesine bağlı 7 bin nüfuslu Veysel Karani beldesi sakinleri, 10 yıl aradan sonra ilk kez su faturası ödeyecek. 1994 yılında belediyenin kurulduğu beldede, 2005 yılına kadar içme suyu şebekesi olmadığı için çok sayıda kişi kendi çabaları ile bulduğu suyu kullandı. 2005 yılında yapılan çalışmalarla evlere şebeke çekilirken, belde sakinlerinin sadece 3 yıl kullandıkları şebeke suyu da 2008 yılında yeniden kesildi. Bu süre içerisinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı beldede evlere yeniden içme suyu şebekesi çekildi. Belde sakinleri, 10 yıl sonra yeniden içme suyuna kavuşurken, ilk kez su faturası ödeyecek.

10 YIL SONRA EVLERE ŞEBEKE ÇEKİLDİ

Baykan ilçesine bağlı Ziyaret Köyü'nün ismi, 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Veysel Karani olarak değiştirilerek, belde statüsüne alındı. Aynı tarihte belediyesi kurulan Veysel Karani sakinleri, 2005 yılına kadar kuyulardan, kendi çabaları ile temin ettikleri suyu kullandı. 2005 ylılında beldedeki evlere içme suyu şebekesi çekilirken, 2008 yılında şebekenin yetersiz kalması nedeniyle su yeniden kesildi. 2008 yılından itibaren içme suyunu kendi olanakları ile karşılayanlar, bu tarihe kadar içme suyu faturası da ödemedi. Belediyenin girişimleri ile altyapı çalışmaları tamamlanan beldede, bütün evlere yeniden içme suyu şebekesi çekildi. 10 yıl sonra yeniden suya kavuşan vatandaşlar, belediyede abone işlemlerini yaparak ilk kez içme suyu faturası ödemeye hazırlanıyor.

"50 YILLIK SU İHTİYACI KARŞILANACAK"

Veysel Karani Belediyesi Saha Amiri İhsan Gültekin, belediyenin girişimleri sonucu alt ve üst yapının tamamlanmasının ardından bütün evlere şebeke çekildiğini belirterek, şöyle dedi:

"1994 yılından önce beldemizin ismi Ziyaret Köyü idi. Bakanlar Kurulu kararı ile beldemizin ismi Veysel Karani oldu. Bunun nedeni ise Veysel Karani Türbesi'nin beldemizde olmasıdır. Dini açıdan büyük önem taşıyan beldemiz toplam 7 bin nüfusludur. Veysel Karani Beldesi tarihinde ilk defa alt yapıya kavuştu ve bununla beraber temiz içme suyuna kavuştu. 1994 yılında kurulan belediyemiz, 2005 yılında bu mahallere su verdi. Ancak. bu 3 yıl sürdü. Çünkü su kaynağı yetersiz geldi. 2008 yılından sonra beldemizde bulunan vatandaşlarımız su faturası ödemiyor, çünkü suları akmıyordu. 2017 yılının son aylarına yaklaştığımız bu günlerde belediyemizin yaptığı çalışmalarla mahallelerimize yeni su hattı çekildi ve bu hat beldemizin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. Evlerine su akanlar ise yavaş yavaş abone işlemlerini yapmaya başladı. Onlar da su faturalarını ödemek için büyük heyecan yaşıyor. Yani 10 yıl aradan sonra ilk defa beldemizde su faturası ödenecek."

Kaynak: haberinburada