7 AY ÖNCE YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nde 7 ay önce PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda keskin nişancı tüfeğiyle başından vurularak yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) şehit oldu.
DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nde 7 ay önce PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda keskin nişancı tüfeğiyle başından vurularak yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) şehit oldu. Şehidin acı haberi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Kaytarmış Köyü'ndeki baba evini yasa boğdu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar