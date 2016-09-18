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7 ay önce yaralanan uzman çavuş şehit oldu

7 AY ÖNCE YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nde 7 ay önce PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda keskin nişancı tüfeğiyle başından vurularak yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) şehit oldu.

Tarih : 18 Eylül 2016, 11:19
Puan Ver : 7 Ay Önce Yaralanan Uzman Çavuş Şehit Oldu(8/10)8


DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nde 7 ay önce PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda keskin nişancı tüfeğiyle başından vurularak yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) şehit oldu. Şehidin acı haberi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Kaytarmış Köyü'ndeki baba evini yasa boğdu.








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